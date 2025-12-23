Haberler

Gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erdinç, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. İşlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Erdinç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

