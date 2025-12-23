Gözaltına alınan gazeteci Emrullah Erdinç serbest bırakıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı. İşlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Erdinç, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel