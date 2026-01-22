Haberler

Esat Yontunç gözaltına alındı

Güncelleme:
Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

'UYUŞTURUCU' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

