Uyuşturucu soruşturmasında 9 kişi adli kontrol, biri tutuklama istemiyle sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 10 isimden 9'u adli kontrol, biri tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Adliyeye götürülen 10 isimden 9'unun serbest bırakılması, diğerinin tutuklanması istendi.
(İSTANBUL) Ünlülere yönelik "uyuşturucu" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 isimden biri tutuklama, 9'u da adli kontrolle serbest bırakılmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün gece ünlü isimlere yönelik 35 kişi hakkında uyuşturucu başta olmak üzere bazı suçlamalarla gözaltı kararı verildiğini duyurmuştu. Gözaltına alınan isimlerden 10'u bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından aralarında Özcan Deniz, Deniz Çakır ve Burcu Özberk'in de bulunduğu 9 isim adli kontrolle serbest bırakılmaları, Ceylan Kaya da tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.