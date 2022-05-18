Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2) - Haberler

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Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ruhan Yalçın - Güncel
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Uyuşturucu satıcılarına 'Güneş' operasyonu: 19 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen 'Güneş' operasyonuyla aynı saatlerde Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde de operasyonlar düzenlendi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen 'Güneş' operasyonuyla aynı saatlerde Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde de operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda belirlenen adreslerde yapılan aramalarda; uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız 7 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 175 tabanca mermisi, 5 av tüfeği, 63 tüfek kartuşu ele geçirildi. 3 ilçedeki operasyonlarda gözaltı sayısı, 19'a yükseldi. Soruşturma sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın - Güncel

Çerkezköy, Gözaltı, Çorlu, Güneş, Güncel, Haberler

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