Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

MUĞLA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Ali A. (39) ile eşi Fatma A. (36), tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde piyasaya uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün şüphelilerin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 49 gram metamfetamin, 2 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik bonzai, 1 hassas terazi ile 10 bin lira para ele geçirildi. Operasyonda Ali A. (39) ile eşi Fatma A. (36), gözaltına alındı. Şüpheli çift, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

