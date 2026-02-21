Nevşehir'de uyuşturucu operasyonu; 4 tutuklama

NEVŞEHİR'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 18 şüpheliye ait 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 38 ayrı olayda toplam 93 kişiye işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 190,7 gram metamfetamin, 203,8 gram bonzai, 75,8 gram kubar esrar, 790 adet sentetik ecza hapı, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 266 adet fişek, şarjör, 6 adet bıçak, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca, 5 adet cep telefonu ve 5 adet SIM kart ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı