Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, şüpheli O.A'nın üst aramasında 1 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Soruşturmayı genişleten ekipler, O.A'ya uyuşturucu maddeyi M.K. ve B.K'nin temin ettiğini belirledi.

Ekipler, söz konusu iki şüpheliyi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda tabanca, 2 şarjör, 102 adet 9 mm çapında fişek, 10 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 6 gram esrar ve 1 gram tütünle karıştırılmış esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve B.K. tutuklandı, O.A. ise adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

