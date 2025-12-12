İçişleri Bakanı Yerlikaya: 29 ilde uyuşturucu operasyonunda 345 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında 345 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bunlardan 110'u tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 ilde jandarma tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca, Antalya, Denizli, Aydın, İstanbul, Mardin, Diyarbakır, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Çorum, Adana, Ağrı, Gaziantep, Kocaeli, Kırıkkale, Hakkari, Manisa, Ordu, Düzce, Isparta, Kayseri, Sakarya, Samsun, Afyonkarahisar, Malatya, Hatay, Ankara, Kastamonu ve Aksaray'da 2 bin 430 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 75 personel ile analiz ve takip timlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

1 TON 628 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda, 1 ton 628 kilo uyuşturucu madde ile 750 bin 238 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 345 şüpheli yakaladı, bunlardan 110'u tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.