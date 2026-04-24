Uyuşturucu imalathanesine baskında 92 bin sentetik hap ele geçirildi
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIAydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu hap imal edilen iş yerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüpheliler Ramazan Çökek, Taha Can ve Anıl Güneş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı