İzmir'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliye adli kontrol

İzmir'de otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sevgi Mahallesi 951 Sokak'ta şüphe üzerine R.E.K'nin otomobilini durdurdu.

Yapılan aramada 36,90 gram esrar bulundu. R.E.K'nin evinde ise 43,87 gram daha esrar ele geçirildi.

R.E.K'nin uyuşturucu Seferihisar'da E.T'den aldığını belirtmesi üzerine E.T'nin evine baskın düzenlendi.

Evde 17,53 gram esrar, hassas terazi, çok sayıda esrar tohumu, esrar öğütücü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.