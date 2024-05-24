Üye Girişi
Haberler

Uyuşturucu Baskınında Sucuk İmalathanesinde Kokmuş Etler Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yapılan uyuşturucu baskınında, A.O.A'ya ait sucuk imalathanesinde kokmuş etler ve gıda malzemeleri ele geçirildi. İmalathanenin sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde uyuşturucu baskını yapılan sucuk imalathanesinde, kokmuş etler ve gıda malzemeleri bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.O.A'ya ait imalathaneye uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Uyuşturucu bulunamayan iş yerinde yaklaşık 80 kilogram bozulmuş hayvan sakatatı ve iç yağı, kesilmiş 6 küçükbaş hayvan, bir büyükbaş hayvan kellesi, 125 son kullanma tarihi geçmiş margarin ile çok sayıda kaçak doldurulmuş sucuk ele geçirildi.

Denetim yapılması için ilgili kurumlara bilgi verilerek, imalathanenin sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Altıntaş Kütahya Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

Wanda Nara, anlaşma imzaladığı +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu

 Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

Sabah sporunda kabusu yaşadı! Talihsiz kadın başıboş köpeklerin saldırısında yaralandı

 ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı

ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaşının söyledikleri Elon Musk'ı da şaşırttı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title