Uyku İntikamı: Geceyi Bırakmak Neden Zorlaşıyor?

Uzmanlar, gün içinde kişisel zamana sahip olamayan bireylerin gece uyumayı erteleyerek 'uyku intikamı' davranışı sergilediğini belirtiyor. Bu durum kronik yorgunluk ve dikkat düşüşüne yol açabiliyor.

Gece olmuş, gözler kapanıyor ama telefon hala elde. Bir bölüm daha izleniyor, birkaç video daha kaydırılıyor ya da hiçbir şey yapılmadan sessizce oturuluyor. Sabah erken kalkılacağı bilinmesine rağmen uyku sürekli erteleniyor. Uzmanlar bu davranışı 'uyku intikamı' olarak adlandırıyor. Kişi yorgun olduğunu biliyor ama günü bitirmek istemiyor çünkü gece saatleri bazen günün ilk kez gerçekten kendine ait hissedilen kısmına dönüşebiliyor.

Psikologlara göre birçok insan gününü iş, sorumluluklar ve sürekli yetişmesi gereken şeylerle geçiriyor. Gün boyunca kendi isteğiyle hareket edemediğini hisseden bazı kişiler geceyi geri kazanılması gereken kişisel alan gibi görmeye başlayabiliyor. Bu nedenle kişi yorgun olsa bile hemen uyumak istemeyebiliyor. Uzmanlar bu davranışın özellikle ebeveynlerde, yoğun çalışan kişilerde ve gün içinde sürekli başkalarıyla ilgilenmek zorunda kalan insanlarda daha sık görülebildiğini belirtiyor.

Uyku uzmanlarına göre uyku intikamı yaşayan kişiler genellikle geç yatmanın ertesi gün kendilerini zorlayacağını biliyor ancak yine de uyumayı ertelemeye devam ediyor. Çünkü burada mesele her zaman düzensizlik ya da telefon kullanımı değil; bazı insanlar için gece geç saatlerde yalnız kalmak, gün içinde kaybedildiği hissedilen kişisel zamanı geri alma duygusu yaratabiliyor. Bu nedenle davranış bazen tembellikten çok, zihinsel yükten kısa süreli uzaklaşma ihtiyacıyla ilişkilendiriliyor.

Uzun süreli uyku ertelemesinin zamanla kronik yorgunluk, dikkat düşüşü, sinirlilik ve zihinsel bulanıklık gibi etkiler oluşturabileceği belirtiliyor. Bazı araştırmalar düzensiz uyku alışkanlıklarının stres düzeyi, hormon dengesi ve genel ruh hali üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor. Uzmanlar yalnızca kaç saat uyunduğuna değil, kişinin neden sürekli uyumayı ertelediğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Telefon ve sosyal medya bu davranışı uzatabiliyor ancak uzmanlara göre temel neden her zaman ekran bağımlılığı olmayabiliyor. Bazı insanlar telefon olmadan da bilinçli şekilde uyumayı geciktirebiliyor. Psikologlar asıl meselenin, kişinin gün içinde kendisine ait alan hissini ne kadar yaşayabildiğiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor. Bu nedenle bazı uzmanlar uyku intikamını yalnızca bir uyku alışkanlığı olarak değil; modern yaşamın zihinsel yükü ve kontrol kaybı hissiyle bağlantılı yeni davranış biçimlerinden biri olarak değerlendiriyor.

