Üvey kız kardeşini taciz edip, erkek kardeşine cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Diyarbakır'da 15 yaşındaki üvey kız kardeşini taciz edip, 14 yaşındaki üvey erkek kardeşine cinsel istismarda bulunan Emin Ö. annenin şikayetiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Şahıs ifadesinde suçlamaları reddetti. 14 Aralık'ta Bismil ilçesinin kırsal mahallesinde, 15 yaşındaki kız çocuğu ve 14 yaşındaki erkek çocuğu, üvey ağabeyleri Emin Ö.'nün cinsel istismar ve tacizine uğradıklarını annelerine söyledi. ANNENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI Bunun üzerine anne, çocuklarıyla birlikte jandarmaya giderek şikayette bulundu. Jandarma ekipleri, Emin Ö.'yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Annenin şikayeti sonrası çocuklar da ifadeleri alınmak üzere Çocuk İzleme Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Burada psikolog ve pedagog eşliğinde ifadeleri alınan çocuklar, anneye teslim edildi. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Ö., suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben yapmadım, kabul etmiyorum" dedi. Emin Ö., 'çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler

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