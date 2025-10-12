Haberler

Usulsüz Siren Kullanan Motosiklet Sürücüsüne 138 Bin Lira Ceza

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, motosikletinde usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye 138 bin 172 lira para cezası kesildi. Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimi sonucu sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve motosikleti de trafikten men edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları trafik denetimi sırasında bir motosikleti durdurdu.

İncelemede, motosiklette siren tertibatı olduğu tespit edildi.

Herhangi bir geçiş üstünlüğü olmadığı halde motosikletinde usulsüz siren tertibatı kullandığı belirlenen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 138 bin 172 lira para cezası verildi.

Sürücü S.C'nin ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu, motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Yeliz Dermen - Güncel
