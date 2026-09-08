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Üstü paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düşen Kerem’i itfaiye kurtardı

Üstü paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düşen Kerem’i itfaiye kurtardı
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BURSA’da, kaldırımda yürüdüğü sırada üstü paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düşen Kerem Aziz Y. (12), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

BURSA'da, kaldırımda yürüdüğü sırada üstü paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düşen Kerem Aziz Y. (12), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Palandöken Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Kerem Aziz Y., iddiaya göre üzeri paletle kapatılan kanalizasyon rögarına düştü. Çocuğun yardım çığlığını duyanların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince rögardan çıkarılan çocuk, ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kerem Aziz Y.'nin, ayağında hafif sıyrıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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