Haberler

Üstlerinde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli Tekirdağ'da gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan 6 kişi, üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Kadıköy'de silah sesleri! 6 el ateş açan şahsı polis ikna etti

Kadıköy'de silah sesleri yükseldi! Polis son anda ikna etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'de çöken apartmanda can kaybı 3'e yükseldi

Maltepe'de çöken apartmanda bir acı haber daha
TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu

Dananın kuyruğu saatler sonra kopuyor! İşte masadaki konular
Trump'tan Musk'a övgü yağmuru: Zamanımızın Thomas Edison'udur

Bir dargın bir barışık olduğu isme övgüler yağdırdı

Toprağı kazarken 9 kiloluk altın buldu! Servete satıldı

Toprağı kazarken buldu, sonra hayatı eskisi gibi olmadı
Sinema salonlarında bu hafta: 8 yeni film vizyona girecek

Sinemalarda bu hafta korku rüzgarı esecek!

Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı

İlçeyi sarsan olay! Alevlerden kurtuldu ama gördüklerine dayanamadı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında gözaltı kararı

Fon soruşturması gazetecilere sıçradı! İki isim için gözaltı kararı