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Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım Erzurum'da toprağa verildi

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Siirt'te motosikletiyle bariyere çarparak hayatını kaybeden üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi. Mardin Nusaybin Jandarma Karakol Komutanı olan Yıldırım için Narmanlı Camisi'nde tören düzenlendi. Bekar olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu. Muhammed Ali Yıldırım, Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Siirt'te motosikletiyle bariyere çarparak hayatını kaybeden üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, Erzurum'da toprağa verildi.

Mardin Nusaybin Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan üsteğmen Yıldırım (32) için Narmanlı Camisi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi.

Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konulan Yıldırım için helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı.

Bekar olduğu öğrenilen Yıldırım'ın cenazesi, askerlerin omuzlarında Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracına konuldu.

Muhammed Ali Yıldırım, Palandöken ilçesindeki Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, yakınları ve askerler katıldı.

Olay geçmişi

Muhammed Ali Yıldırım, Siirt-Kurtalan kara yolu İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri önünde kullandığı motosikletinin kontrolden çıkmasıyla bariyere çarpmıştı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Yıldırım, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Muhammed Ali Jandarma Nusaybin Erzurum Mardin Siirt Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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