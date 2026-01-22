Haberler

Usta Sanatçı Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu

Usta Sanatçı Haldun Dormen'in cenaze programı belli oldu
Güncelleme:
Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren usta sanatçı Haldun Dormen için 25 Ocak Pazar Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Dormen, Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

Bir süredir enfeksiyon sebebiyle hastanede tedavi gören ve son olarak entübe edilen Türk tiyatrosunun usta ismi Haldun Dormen dün akşam saatlerinde 97 yaşında hayatını kaybetmişti.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Türk tiyatrosunun usta ismi, Devlet Sanatçısı Haldun Dormen için 25 Ocak Pazar saat 10.30'da, sanatçının kendi vasiyeti doğrultusunda Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek.

Dormen'in cenazesi, törenin ardından Teşvikiye Camisi'nde, öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

TÜRK TİYATROSUNDA SİLİNMEZ BİR İZ BIRAKTI

Türkiye'de modern tiyatronun gelişimine yön veren Haldun Dormen, Dormen Tiyatrosu ile sahne estetiğini yenileyen, müzikal ve vodvil geleneğini Türkiye'de yerleştiren öncü bir sanatçıydı.

"Lüküs Hayat", "Hisseli Harikalar Kumpanyası", "Sahne Züyurtler" ve birçok vodvil uyarlamasıyla geniş kitleleri tiyatroyla buluşturan Dormen, sahneye disiplin, profesyonellik ve çağdaş bir dil kazandırdı. Dormen, yetiştirdiği sayısız oyuncu ve yönetmenle Türk tiyatrosunun kuşaklar boyu süren hafızasında silinmez bir iz bıraktı.

