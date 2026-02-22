Haberler

Usta oyuncu Ali Tutal vefat etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanat hayatına 1976'da 'İzin' filmi ile adım atan Tutal, birçok sinema ve televizyon yapımında yer almıştır.

"Güneşi Gördüm", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti."

Geçirdiği beyin kanaması sonrası geçen ay hastaneye kaldırılan Tutal, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, usta oyuncunun vefatı duyuruldu.

Paylaşımda, "Türk tiyatrosunun ve ekranların değerli isimlerinden, usta oyuncu Ali Tutal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Sanat hayatı boyunca kültür ve sanatımıza katkılar sunan Ali Tutal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.

Diyarbakır'da 1950'de dünyaya gelen Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976'da "İzin" adlı filmle adım atan sanatçı, bugüne kadar 50'nin üzerinde filmde ve birçok televizyon dizisinde oynadı.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi

ABD ordusu roketlerle vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Güzel gün felakete döndü! Genç kadından aylardır haber yok

Güzel başlayan gün, saniyeler içinde büyük bir felakete döndü
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler

Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Usta oyuncu Ali Tutal hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçirmişti! Usta oyuncudan acı haber geldi
Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi