Usta oyuncu Ali Tutal vefat etti
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden usta oyuncu Ali Tutal, geçirdiği beyin kanaması sonrası 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanat hayatına 1976'da 'İzin' filmi ile adım atan Tutal, birçok sinema ve televizyon yapımında yer almıştır.
"Güneşi Gördüm", "Bereketli Topraklar Üstünde" ve "Hükümet Kadın"ın aralarında olduğu birçok yapımda rol alan usta oyuncu Ali Tutal, 76 yaşında hayatını kaybetti."
Geçirdiği beyin kanaması sonrası geçen ay hastaneye kaldırılan Tutal, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Kültür ve Turizm Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, usta oyuncunun vefatı duyuruldu.
Paylaşımda, "Türk tiyatrosunun ve ekranların değerli isimlerinden, usta oyuncu Ali Tutal'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Sanat hayatı boyunca kültür ve sanatımıza katkılar sunan Ali Tutal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadesine yer verildi.
Diyarbakır'da 1950'de dünyaya gelen Ali Tutal, sinema dünyasında birçok eserde yer aldı. Kariyerine 1976'da "İzin" adlı filmle adım atan sanatçı, bugüne kadar 50'nin üzerinde filmde ve birçok televizyon dizisinde oynadı.