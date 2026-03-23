ABD'ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi Girit'e geldi

ABD Donanması'na ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Kızıldeniz'de çıkan yangın sonrası onarım için Girit'teki Suda Üssü'ne ulaştı. Yangında iki kişi yaralandı ve 600'den fazla denizci zor şartlar altında bekliyor.

ABD Donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi onarım için Girit'teki Suda Üssü'ne ulaştı.

Kızıldeniz'de seyreden uçak gemisinin çamaşırhanesinde çıkan yangında 2 kişinin hafif yaralandığı açıklanmıştı.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'dan 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'un çamaşırhane bölümünde teknik bir arızadan kaynaklanan yangın çıktığı duyurulmuştu.

İran Silahlı Kuvvetlerinin misillemeleri yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'ndan 16 Mart'ta yapılan yazılı açıklamada ise Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarına gelen ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un tehdit oluşturduğu, Kızıldeniz'deki tüm lojistik ve hizmet merkezlerinin artık İran Silahlı Kuvvetleri için meşru hedefler olarak kabul edildiği ifade edilmişti.

The New York Times gazetesi, "gemideki yangının 30 saatten fazla sürdüğü" iddiasında bulunmuştu. Haberde, yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğu belirtilmişti.

500

