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Ev Kurşunlama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

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Üsküdar ve Beykoz'da evlere ateş açarak tehdit ve haksız kazanç sağlamaya çalışan 4 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı. Şüphelilerin yurt dışı hatlardan tehdit mesajları gönderdiği ve saldırı görüntüleri dijital materyallerde bulunduğu bildirildi.

Üsküdar ve Beykoz'da evleri kurşunlayarak mağdurlardan haksız kazanç sağlamaya çalıştıkları ve tehditlerde bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 14 Ağustos'ta Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Beykoz Poyrazköy Mahallesi'ndeki evlerin kurşunlanması üzerine çalışma başlattı.

Evlerde yaşayanlara yurt dışı hatlar üzerinden tehdit mesajları gönderildiğini tespit eden polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelileri takibe aldı.

Bağcılar ve Güngören'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilirken, şüphelilere ait dijital materyallerde saldırılara ilişkin görüntüler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerden birinin evin önüne gelerek silahla ateş açması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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