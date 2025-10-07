Üsküdar TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını

Üsküdar TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyreden 34 NFV 646 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durdurdu ve durumu polis ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı.

Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.