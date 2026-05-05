Üsküdar Musiki Cemiyetinin 108. yılı mezuniyet konseriyle kutlandı

Üsküdar Musiki Cemiyeti, kuruluşunun 108. yılını ve 108. dönem mezuniyetini özel bir konserle kutladı.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Musiki Cemiyetinin 108. dönem mezunları onuruna düzenlenen konser, cemiyetin kendi sahnesinde gerçekleştirildi.

Orkestra şefliğini Sezen Cin Özdemir'in üstlendiği, sunuculuğunu ise Gülten Kömürlü'nün yaptığı konserde, Türk sanat müziğinin seçkin eserleri seslendirildi.

Koro şefliğindeki 20. yılını ve cemiyetin 108. yıl dönümünü aynı sahnede kutlayan Özdemir, mezun öğrencileriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.