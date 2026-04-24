Üsküdar Devlet Hastanesi'ndeki 2 doktora "rüşvet" suçundan 12 yıla kadar hapis talebi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, G.Ö. ve C.G'nin hastalardan 20 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen ücretler talep ettikleri ve 305 bin 485 lira haksız kazanç sağladıkları kaydedildi

Üsküdar Devlet Hastanesi'nde görev yaparken "rüşvet" iddiasıyla tutuklanan 2 doktor hakkında 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sürecin hastalardan gelen şikayetler ile hastane yönetimi ve ilgili kurumlara yapılan ihbarlar üzerine başlatıldığı, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Doktorlar G.Ö. ve C.G'nin hastalardan 20 bin lira ile 40 bin lira arasında değişen ücretler talep ettiği aktarılan iddianamede, bazı hastaların ödeme yaptıktan sonra ameliyat olduğu, bazılarının ise ödeme yapmayıp, tedaviden vazgeçtikleri ifade edildi.

Sanıkların hastalardan toplam 305 bin 485 lira haksız kazanç elde ettikleri kaydedilen iddianamede savunması yer alan G.Ö. suçlamaları kabul etmedi.

Diğer doktor C.G. ise yaptığı şeyin etik ve ahlaklı olmadığını anladığını, talep ettiği parayı maddiyatı yeterli olmadığı için değil hırsından talep ettiğini söyledi.

Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede, sanık iki doktor hakkında "rüşvet" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Soruşturma

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda gözaltına alınan 2 doktor "rüşvet" iddiasıyla 11 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
ABD yeni savaşa hazırlanıyor! Hedefleri bile verdiler

Dünya diken üstünde! ABD, sessiz sedasız yeni savaşa hazırlıyor
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti