Üsküdar'da Yolcu Motoru Balıkçı Teknesine Çarptı
Üsküdar'da yolcu motorunun balıkçı teknesine çarpması sonucu tekne ağır hasar gördü ancak batmaktan kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
ÜSKÜDAR'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı. Hasar gören tekne halatla motora bağlanarak batmaktan kurtarıldı.
Kaza, saat 07: 00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre içinde yolcu bulunan motor, balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel