ÜSKÜDAR'da yolcu motoru balıkçı teknesine çarptı. Hasar gören tekne halatla motora bağlanarak batmaktan kurtarıldı.

Kaza, saat 07: 00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre içinde yolcu bulunan motor, balıkçı teknesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır hasar gören balıkçı teknesi halatla yolcu motoruna bağlanarak batmaktan kurtarıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler kazayla ilgili çalışma başlattı.