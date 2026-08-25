Üsküdar'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Üsküdar'da seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şengül Yılmaztürk yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, O-1 Otoyolu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine seyir halindeyken Büyük Çamlıca mevkisinde alev aldı.

Bir motosiklet sürücüsünün uyarısıyla aracın yandığını fark eden Yılmaztürk, oğlu ve yeğeninin de bulunduğu otomobili emniyet şeridine çekti. Araçtan inen aile bireyleri, çevredekilerin de yardımıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.

Polis yol üzerinde önlem alırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Sürücünün araçta bulunan yeğeni Ali Hamza Topuz, AA muhabirine, yolda ilerlerken duman kokusunu aldıklarını ancak aracın yandığını fark edemediklerini belirtti.

Topuz, "Arabayla normal şekilde geliyorduk. Sonra bir motorcu abi geldi, 'Abi araba yanıyor.' dedi. Biz stresle araçtan indik, baktık ki araba gerçekten yanıyor. Biz de dışarı kaçtık. Araba 4-5 dakika sonra patladı, canımızı zor kurtardık. O motorcu abi olmasa, belki de daha kötü şeyler olurdu. Allah ondan da razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA