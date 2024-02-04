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Üsküdar'da ücreti ödemeyip taksiciye saldıran kadın yolcu adli kontrolle serbest bırakıldı

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Üsküdar'da 285 lira taksi ücretini ödemeyip şoföre tekmeler savuran kadın yolcu J.S.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Üsküdar'da taksi ücretini ödemeyip şoföre peş peşe tekmeler savuran kadın yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KADIN YOLCU TAKSİ ÜCRETİNİ ÖDEMEDİ

Olay, geçen Cuma günü, saat 22.15 sıralarında, Acıbadem Mahallesi'nde bir cadde üzerinde meydana geldi. J.S.S. isimli kadın yolcu, bindiği taksiden taksimetre ücreti olan 285 lirayı ödemeden indi. Ücreti ödemek istemeyen müşteri ve taksi şoförü Ahmet Hakan Dinçer arasında tartışma çıktı. Müşteriden ücretini alamayan şoför Dinçer, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetmeye başladı.

Üsküdar'da ücreti ödemeyip taksiciye saldıran kadın yolcu adli kontrolle serbest bırakıldı

ŞOFÖRE TEKMELER SAVURDU

Şoförün "Taksimetre ücretini öder misin? Bunu yayınlayacağım" demesi üzerine kadın müşteri ise "Telefonu kapat, sil, ödeyeceğim" diyerek Dinçer'e tekmeler savurdu. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesiyle sakinleşirken o anlar taksi şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Bugün gözaltına alınan kadın yolcu J.S.S. Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli, imza atmak şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Acıbadem Mahallesi Şiddet Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Kara_kalem:

SAYIN DEVLET BAHÇELİ TAKSİ ŞÖFÖRÜNÜ ÖLDÜREN KİŞİ İÇİN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARALIM DEMİŞ AL SANA BİR ÖRNEK DAHA SONUÇ AL İFADE EVRAK KAYIT KUYUT SERBEST NE OLDU DEĞİŞEN NE

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esrefpasali:

bir part baskanindan ettigi sozun arkasinda durmasini bekler insan, kimligi adresi belli cikart vatandasliktan gorelim, irkcilik cinsiyet ayrimi yapmadiginizi,, buyurun sn bahceli...

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Ahmet YILMAZ:

vatandaşlıktan çıkarsan ne olacak ki ALLAH(C.c) nın hükmü gereği o adamı öldürmek üzerimize farz. Devlet bahçelide fikir olsun birşey olsun... İdam şart idammm

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Güray Dilli :

Böyle agresif v yaralayıcı insanları cezaevinde konaklama imkanından mahrum bırakırsanız , taksici esnafını daha çok üzersiniz. Ders olacak cezalar verilmezse taksi esnafını yok yere öldürür de yaralar da vs...Adli kontrol de moda oldu...

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Berkee Can:

kesin alismiş borcunu başka şekilde ödemeye

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esen gul:

Bu ne ya adlı kontrolle bırakma. ne oldu yaptıgı yanına kar kaldı caydırıcı bır ceza yok olmaz boyle bırsey ülkede kanunlar işlemiyor yada yeniden yasalar gozden gecırılmelı. Ülkede sukunet isteniyorsa cezalar caydırıcı boyutta olmalı al ifade yolla sacma

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