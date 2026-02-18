Haberler

Üsküdar'da öğrenciler ramazan coşkusunu sokağa taşıdı

Güncelleme:
Üsküdar'da öğrencilerin ve öğretmenlerin katılımıyla "Hoş Geldin Ramazan Şenliği" düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde hazırlanan "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES)" kapsamında Üsküdar Hattat İsmail Hakkı İlkokulu'nca etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, okulun öğrencileri ramazan davulu çalıp, maniler söyleyerek çarşıdaki esnafı ziyaret etti. "Hoş Geldin Ramazan" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, Hacivat ve Karagöz'ü de canlandırdı.

Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'nda yürüyüş yapan öğrenciler ve esnaf ramazan coşkusu yaşadı.

Etkinliğe katılan 8 yaşında 2. sınıf öğrencisi Meryem Özçelik, ramazan için resimler yaptıklarını belirterek, "Sınıfımız cıvıl cıvıl oldu. Çok mutluyum. Çünkü hep ramazanı bekledim. Ramazan sanki benim için doğum günüm." dedi.

Ramazan davulunu çalan öğrencilerden 14 yaşındaki Rüzgar Celikçi ise Üsküdar'da doğup büyüdüğünü anlatarak, "Dedem, atam, müzisyen olduğu için davulu oradan öğrendim. Kendi yeteneğimi de sergileyebiliyorum. Ramazan geldi mutluyum." ifadelerini kullandı.

7 yaşındaki Doruk Gökseli de ramazanın gelmesi nedeniyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Hacivat karakterini canlandıran 9 yaşındaki Emre Özçelik ise "Ramazan paylaşmayı öğrendiğimiz bir ay. Bence sabrı da öğretiyor. Bugün de Hacivat kılığına girdim ve bu şekilde yürüyeceğim." diye konuştu.

Kaynak: AA " / " + Lale Bildirici Büyükkarakaya -
