Üsküdar'da Mutfak Sanatları Akademisi Açıldı

Üsküdar'da, Mutfak Sanatları Akademisinin açılış töreni yapıldı.

Üsküdar Belediyesi Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ÜSMEK) kapsamında faaliyet gösterecek Mutfak Sanatları Akademisi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kurs müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Burada katılımcılarla açılış kurdelesini kesen Türkmen, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Törenin ardından kursiyerlerin hazırladığı pizzalar, davetlilere ikram edildi.