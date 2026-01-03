Haberler

Üsküdar'da tek teker ilerlemeye çalışan motosikletli yola savruldu

Üsküdar'da tek teker ilerlemeye çalışan motosikletli yola savruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar'da trafik ışıklarında bekleyen bir motosiklet sürücüsü, ışığın yeşil yanmasıyla motosikletin önünü havaya kaldırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yola savrulurken, kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da trafik ışıklarında bekleyen motosiklet sürücüsü ışığın yeşil yanmasıyla motosikletinin önünü havaya kaldırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yola savruldu.

Kaza, dün saat 16: 00 sıralarında Selimiye Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Caddede trafik ışıklarında bekleyen motosiklet sürücüsü trafik ışığının yeşil yanmasıyla hareket ederek motosikletin ön tarafını kaldırıp ilerlemeye çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yola savruldu. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama

Trump'ın tehdit ettiği ülkenin başkentinde peş peşe patlamalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım

Dünyaca ünlü yerde, ezan sesini ilk kez duyunca hemen kayda aldı
New York'un Belediye Başkanı Mamdani'den ilk gün hamlesi: İsrail'e destek kararları iptal

Göreve gelir gelmez aldığı ilk karar, Netanyahu'yu delirtecek
Merih Demiral'ın gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı

Merih'in gol attığı maçtan sonra ortalık karıştı
İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri

İşte kamu lojmanlarının herkesi kıskandıracak kira ücretleri
Düzce açıklarında bir gün sonra bu kez de 353 kiloluk orkinos yakalandı

İki gün üst üste aynı şehrimizde yakalandı
12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi herkesi şaşkına çevirdi

12 saatte 1113 erkekle birlikte olmuştu! Son hareketi şaşkına çevirdi