Üsküdar'da tek teker ilerlemeye çalışan motosikletli yola savruldu
Üsküdar'da trafik ışıklarında bekleyen bir motosiklet sürücüsü, ışığın yeşil yanmasıyla motosikletin önünü havaya kaldırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yola savrulurken, kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Kaza, dün saat 16: 00 sıralarında Selimiye Mahallesi Dr. Eyüp Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Caddede trafik ışıklarında bekleyen motosiklet sürücüsü trafik ışığının yeşil yanmasıyla hareket ederek motosikletin ön tarafını kaldırıp ilerlemeye çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yola savruldu. Kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel