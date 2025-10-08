Haberler

Üsküdar'da İlk Kitap Fuarı Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenecek olan 'Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı', 11-19 Ekim tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak. Fuar, 400 yazarın katılacağı söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İstanbul'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı", 11-19 Ekim'de Üsküdar Meydanı'nda kitapseverlerle buluşacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinin himayesinde, Üsküdar Kaymakamlığınca "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" temasıyla düzenlenecek fuara Türkiye'nin önde gelen yayınevleri katılacak.

Fuar, 400 yazarın söyleşi ve imza etkinliğine ev sahipliği yapacak. Fuarın onur yazarı ise İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez olacak.

Tufan Gündüz, Ali Ural, Nurullah Genç, Ahmet Özhan, Leyla İpekçi, İhsan Süreyya Sırma, Mahmut Erol Kılıç, Savaş Barkçin, Mehmet Ali Bulut, Halis Aydemir, Yusuf Kaplan, Taha Kılınç ve İsmail Kara'nın da aralarında olduğu birçok yazar, fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

Etkinliğe dair detaylı bilgi için "www.uskudarokuyor.com" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan alıkonulan vekiller için yeni açıklama: İsrail aklını başına alsın

Üç vekilin alıkonulmasına sert tepki: İsrail aklını başına alsın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Eşim intihar etti' diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi

"Eşim intihar etti" diyen kocayı çelişkili ifadeleri ele verdi
İfadeye götürülen Meriç Aral, jandarma komutanlığında süt pompası istedi

Ünlü ismin ifade sırasında jandarmadan ilk isteği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.