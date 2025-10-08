Üsküdar'da İlk Kitap Fuarı Başlıyor

İstanbul'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek "Üsküdar Kaymakamlığı Kitap Fuarı", 11-19 Ekim'de Üsküdar Meydanı'nda kitapseverlerle buluşacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliğinin himayesinde, Üsküdar Kaymakamlığınca "Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor" temasıyla düzenlenecek fuara Türkiye'nin önde gelen yayınevleri katılacak.

Fuar, 400 yazarın söyleşi ve imza etkinliğine ev sahipliği yapacak. Fuarın onur yazarı ise İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez olacak.

Tufan Gündüz, Ali Ural, Nurullah Genç, Ahmet Özhan, Leyla İpekçi, İhsan Süreyya Sırma, Mahmut Erol Kılıç, Savaş Barkçin, Mehmet Ali Bulut, Halis Aydemir, Yusuf Kaplan, Taha Kılınç ve İsmail Kara'nın da aralarında olduğu birçok yazar, fuarda okurlarıyla bir araya gelecek.

Etkinliğe dair detaylı bilgi için "www.uskudarokuyor.com" adresi ziyaret edilebilir.