Üsküdar'da evin bahçesine düşen forkliftin sürücüsü öldü
İstanbul Üsküdar'da yokuştan inen çim yüklü forklift, bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü Fahri İ. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
İstanbul Üsküdar'da yokuştan indiği sırada evin bahçesine düşen forkliftin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kısıklı Mahallesi Dikbayır Sokak'ta Fahri İ'nin (32) kullandığı çim yüklü forklift, yokuş aşağı ilerlediği sırada yol kenarındaki evin bahçesine düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Fahri İ'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerindeki çalışmaların ardından Fahri İ'nin cenazesi morga gönderildi.
Kaynak: AA / Halis Akyıldız