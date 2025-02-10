Üsküdar'da Çöp Kamyonu Dereye Düştü: Sürücü Yaralandı
Üsküdar'da Yavuztürk Mahallesi'nde çöp kamyonunun dereye düşmesi sonucu sürücü hafif yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Kamyonun kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Üsküdar'da çöp kamyonunun dereye düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Yavuztürk Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden Üsküdar Belediyesine ait çöp kamyonu, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, dereye düşen kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.