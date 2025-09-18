Haberler

Üsküdar'da Çatı Yangını: İki Bina Alev Alev Aldı

Üsküdar'da Çatı Yangını: İki Bina Alev Alev Aldı
Güncelleme:
Üsküdar'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, yanındaki 4 katlı binaya sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan kimse yok.

ÜSKÜDAR'da 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişikteki 4 katlı binanın çatısına da sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın 17.30 sıralarında Ünalan Mahallesi Keban Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek, bitişikteki 4 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi geldi. İtfaiye ekipleri, binaların çatılarındaki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
