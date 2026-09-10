Üsküdar Belediye Meclisinin eylül ayı ilk birleşimi yapıldı
Üsküdar Belediye Meclisinin başkan vekili seçiminin ardından eylül ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.
Üsküdar Belediye Meclisinin başkan vekili seçiminin ardından eylül ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.
AK Parti Meclis Üyesi Muammer Çolak başkanlığında, belediyenin meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya 12 meclis üyesi katıldı.
Toplantıda, tek gündem maddesi görüşüldü.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün dolu ve boş kadro değişikliğine ilişkin teklifi, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Belediye Meclisi bir sonraki toplantısını 5 Ekim'de gerçekleştirecek.
Kaynak: AA