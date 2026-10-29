Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edildi

Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilme kararının ardından cezaevinden çıktı. Avukatı Akın Atalay, sosyal medya hesabından tahliye kararını duyurdu ve Dedetaş'ı cezaevinden aldıklarını açıkladı.
(İSTANBUL) - Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, hakkında verilen ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilme kararının ardından cezaevinden çıktı.
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkili Dedetaş'ın tahliyesine karar verildiğini duyurmuştu. Atalay, Dedetaş'ın cezaevinden çıktığını da açıkladı.
Atalay paylaşımında, "Sinem Dedetaş başkanı cezaevinden aldık, darısı diğer haksız tutuklulara olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA