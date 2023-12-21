Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze'ye Dua Programı
Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı Üsküdar İlçe Müftülüğü ile Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze'ye Dua' programına İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve vatandaşlar katıldı. Programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi.
Üsküdar Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nde "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti ve Gazze'ye Dua" programı düzenlendi.
Diyanet İşleri Başkanlığı Üsküdar İlçe Müftülüğü ile Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı bünyesindeki Hüdayi Kültür Sanat Birimi tarafından yatsı namazının ardından başlayan programa İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz ve vatandaşlar katıldı.
Programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler ve yaralananlar için dua edildi.
Dualar sonrası imamlar ve müezzinler Kur'an-ı Kerim okudu.