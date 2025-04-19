Uşak'ta Yol Ç crossing Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
Uşak'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Fadime Azman’a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Azman, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü O.U. gözaltına alındı.
Uşak'ta yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın, hayatını kaybetti.
Ankara-Uşak kara yolunda O.U. (53) yönetimindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil, Dikilitaş Kavşağı yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Azman'a (59) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Azman, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel