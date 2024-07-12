Uşak'ta Yaz Kuran Kursu Öğrencisi Harçlıklarını Gazze'ye Gönderdi
Uşak'ta Ensar Camisi Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Yağmur, biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara yardım etmek amacıyla İl Müftüsü'ne teslim etti. İl Müftüsü, Yağmur'un bu içten davranışını takdirle karşıladığını belirtti.
Uşak'ta Yaz Kuran Kursu'nda eğitim gören öğrenci biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderdi.
Ensar Camisi 4-6 yaş Yaz Kur'an Kursu öğrencilerinden Yağmur, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Gazze'deki çocuklara gönderilmek üzere İl Müftüsü Burhan Çakır'a teslim etti.
Çakır, Yağmur'un bu içten davranışını takdirle karşıladığını, onu yetiştiren anne-babasına ve hocalarına da şükranlarını iletti.