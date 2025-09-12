Uşak'ta Yangın: 2 Katlı Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Uşak'ın Sorkun köyündeki otluk alanda çıkan yangın, M.Ö'ye ait 2 katlı evi ve bir ahırı tahrip etti. Jandarma ekipleri, yangın sırasında ahırda bulunan 2 ineği ve 1 buzağıyı kurtardı.
Uşak'ta otluk alanda çıkan yangında, 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Sorkun köyündeki otluk alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak M.Ö'ye ait 2 katlı eve ve ahıra sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri, ahırda bulunan 2 inek ve 1 buzağıyı yangından kurtardı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel