Uşak'ta Yangın: 2 Katlı Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Uşak'ta otluk alanda çıkan yangında, 2 katlı ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Sorkun köyündeki otluk alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede geniş bir alana yayılarak M.Ö'ye ait 2 katlı eve ve ahıra sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdürlüğü, Uşak Belediyesi İtfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, ahırda bulunan 2 inek ve 1 buzağıyı yangından kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.