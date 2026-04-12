Uşak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 4 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen 73 bin 740 uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ile birlikte, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 46 bin 800 liraya el konuldu. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iki adrese operasyon düzenlendi.
Aramada, 73 bin 740 yeşil reçeteye tabi hap ve sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 46 bin 800 liraya el konuldu.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.