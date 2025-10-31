Uşak'ta Trafik Kazası: Karı Koca Hayatını Kaybetti
Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, cip ile otomobilin çarpışması sonucu bir çift hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Uşak'ın Eşme ilçesinde, cip ile otomobilin çarpışması sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Eşme-Kula kara yolunda ilerleyen Sadık Arslan'ın (76) kullandığı 64 ER 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T. (34) idaresindeki 45 AY 717 plakalı cip ile çarpıştı.
Kazada, otomobil alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada yola savrulan otomobil sürücüsü Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan otomobil sürücüsünün eşi Arzı Arslan (72) ile cip sürücüsü M.T, S.K. (35) ve A.K. (39) ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Arzı Arslan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.