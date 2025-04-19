ABD'den vatandaşlarına 'Suriye' uyarısı: Terör saldırısı olabilir, hemen çıkın

ABD'den korkutan "Suriye" uyarısı: Hemen ülkeden çıkın
Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı

Özgür Özel'in "kazma" çıkışına Bakan Tekin'den zehir zemberek yanıt
Trump, iki lidere hakaretler yağdırdı: Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız

"Siz aptalsınız, budalasınız, berbat insanlarsınız"
İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı

İstanbul'da genç kız dördüncü kattan yere çakıldı!

Uşak'ta Trafik Kazası: 59 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trafik Kazası: 59 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Azman, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

UŞAK'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Fadime Azman (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında dikilitaş kavşağı yakınlarında meydana geldi. O.U. (53) yönetimindeki 06 BNS 494 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Azman'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Azman, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.