Uşak'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

A.C.Ş. (18) yönetimindeki 64 LS 576 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen E.K. (36) idaresindeki 64 ADT 916 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 64 ADT 916 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ile aynı otomobildeki M.K. (43), A.A. (32), E.K. (42) ve M.K. (37) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.