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Uşak'ta trafik kazası: 5 kişi yaralandı

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Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ulubey-Karahallı kara yolunda iki otomobil çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Ulubey- Karahallı kara yolunda M.A.C. yönetimindeki 06 AK 7332 plakalı otomobil, Hasköy yakınlarında karşı yönden gelen M.M.K. idaresindeki 64 BM 559 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle, araçlardaki H.K, F.Ö. ve F.Ö. yaralandı.

Yaralılar Ulubey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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