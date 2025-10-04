Haberler

Uşak'ta Tır, Otomobil ve Traktör Kazasında 1 Kişi Yaralandı

Uşak'ta Tır, Otomobil ve Traktör Kazasında 1 Kişi Yaralandı
Uşak'ta meydana gelen kazada, tır ve otomobil çarpıştıktan sonra traktöre çarptı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta tır, otomobil ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden H.Ş. (45) yönetimindeki 06 FCL 604 plakalı tır, Dikilitaş Kavşağı'nda aynı istikamette ilerleyen N.K'nin (39) kullandığı 43 KT 470 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobil çarpışmanın etkisiyle aynı yönde ilerleyen S.Y. (61) idaresindeki 64 NL 769 plakalı traktöre çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Devrilen traktörün altında kalarak yaralanan S.Y, ekiplerce çıkarılarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
