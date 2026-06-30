Haberler

Uşak'ta tarım arazilerindeki yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazilerindeki yangın kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ın Fakılı köyü yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevre arazilere sıçradı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınırken, arpa ve buğday ekili alanlar zarar gördü.

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan ve çevredeki arazilere de sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Fakılı köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki tarım arazilerine sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 7 arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylüler de traktörlerine taktıkları tankerler ve tarım aletleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangında, arpa ve buğday ekili alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Hemcinsini evire çevire dövdü
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü

İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm

Survivor Seda'dan Sercan ve Beyza itirafı: Onları havuzda çok gördüm
Deniz Göktaş'tan 'soruşturma' açıklaması: Bana ulaşan resmi bir bilgi yok

Hakkında soruşturma başlatılan ünlü komedyenden ilk açıklama
Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

İstanbul'da infial yaratan görüntü