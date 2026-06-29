Uşak'ta tarım arazilerinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Eskisaray köyü yakınlarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın çevredeki tarım arazilerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 1 yangın söndürme helikopteri, 10 arazöz, itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Alevler sonucu arpa ve buğday ekili alanlar ile bölgedeki bir traktörde hasar oluştu.