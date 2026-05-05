Uşak'ta suç örgütü operasyonunda 5 kişi yakalandı
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, suç örgütünün elebaşı dahil 5 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturması kapsamında belirlenen şüphelilerin adreslerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık