Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen F.M.Ş. yönetimindeki 64 ACR 043 otomobil, Üniversite Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel